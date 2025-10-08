Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat organisera une journée d’étude consacrée au secteur du logement à la fin du mois d’octobre, à l’occasion de la célébration par la Tunisie de trois rendez-vous mondiaux et arabes.

Cette journée d’étude, qui présentera les dernières avancées réalisées dans le domaine en Tunisie, s’inscrit dans le cadre des célébrations tout au long du mois d’octobre 2025 de la Journée mondiale de l’habitat, de la Journée arabe de l’habitat et de la Journée mondiale des villes.

La Tunisie célèbre la Journée mondiale de l’habitat, correspondant au premier lundi d’octobre, et la Journée arabe de l’habitat, toutes deux placées respectivement sous les thèmes “Réponse à la crise urbaine” et “Reconstruire les communautés sinistrées : bâtir un avenir meilleur”.

Par ailleurs, la Journée mondiale des villes sera célébrée le 31 octobre sous le thème « Villes intelligentes centrées sur les personnes ». Ces trois événements sont liés au logement, aux villes et à la promotion d’un avenir urbain meilleur.