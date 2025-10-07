Le marché boursier a terminé la séance de mardi sur une note baissière. Le benchmark s’est effrité de -0,01% à 12 321,7 points, d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été relativement soutenus sur la séance, atteignant une enveloppe de 9,1 millions de dinars (MD). Ce montant tient compte de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre BT pour 5,4 MD.

Analyse des valeurs :

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre STAR a chapeauté le palmarès de la Cote. L’action de l’assureur s’est envolée de 4,3% à 229,000 dinars.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société s’est appréciée de 4,2% à 10,600 dinars, en alimentant le marché avec des capitaux de 11 mille dinars.

Le titre BTE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la banque a reculé de -4,3% à 3,980 dinars, sans drainer de flux sur la séance.

Le titre ASSAD a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a régressé de -4,1% à 2,090 dinars, dans un volume de 109 mille dinars.

BT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque a fait du surplace à 5,410 dinars, tout en animant le marché avec des échanges de 5,5 MD.

