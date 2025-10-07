La dernière vague de participants tunisiens de la Flottille du Soumoud est arrivée ce mardi matin en Jordanie, après leur libération par les forces d’occupation israéliennes, a déclaré Me Najet Hedrish, membre de l’équipe juridique soutenant la mission humanitaire.

L’avocate a précisé que les volontaires tunisiens ont été victimes de violences physiques intenses, provoquant chez certains des fractures aux côtes et des commotions cérébrales. À leur arrivée, ils ont été transférés à l’hôpital pour y recevoir les premiers soins.

Après cette prise en charge médicale, les participants seront conduits dans un hôtel pour se reposer avant leur départ vers la Turquie, d’où ils prendront un vol pour Tunis, prévu à 16h25 à l’aéroport de Tunis-Carthage.

La remise des participants du convoi s’est faite dans un cadre régional coordonné, impliquant des ressortissants de neuf pays arabes et musulmans : l’Algérie, le Maroc, la Libye, le Koweït, la Jordanie, le Pakistan, Bahreïn, la Turquie et le Sultanat d’Oman.

