Les autorités jordaniennes ont accueilli, ce mardi matin, la dernière vague de participants tunisiens du convoi « Flottille Soumoud », à leur arrivée par le poste frontalier du pont du Roi Hussein.

Selon le communiqué publié par la Flottille maghrébine pour la levée du blocus de Gaza, cette opération marque la fin du processus de rapatriement des participants arabes et étrangers.

Le groupe tunisien comprenait 15 citoyens, parmi lesquels : Sirin El Gharairi, Fida Othmani, Mohab Essanoussi, Mazen Abdel-Laoui, Louay Echarni, Khalil El Habibi, Achraf Khouja, Jihad El Farjani, Nabil Echnoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine El Gaïdi, Wael Nawar, Ghassan El Hanchiri et Mohamed Ali.

La remise des participants s’est déroulée dans un cadre coordonné entre plusieurs pays. Outre la Tunisie, l’opération de ce mardi a concerné des ressortissants algériens, marocains, koweïtiens, libyens, jordaniens, pakistanais, bahreïniens, turcs et omanais.

