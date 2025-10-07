La 4e journée du championnat Pro A de basket-ball se déroule les 7 et 8 octobre 2025. Tous les matchs débuteront à 18h. Les rencontres opposeront les équipes des poules A et B sur différents terrains du pays.

Poule B : mardi 7 octobre

US Ansar – JS Kairouan à la salle Dar Chaabane.

S. Nabeulien – US Monastir à la salle Bir Chellouf.

AS Hammamet – ES Rades à la salle Hammamet.

Poule A : mercredi 8 octobre

EO Goulette – Club Africain à la salle Ben Ammar.

ES Sahel – DS Grombalia à la salle de Sousse.

JS Manazeh – BC Mahdia à la salle Menzah 7.

La 4e journée s’annonce déterminante pour les premières positions des deux poules. Chaque rencontre offrira l’occasion aux équipes de consolider leur classement ou de remonter au général.