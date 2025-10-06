Un programme visant à orienter les grands consommateurs d’énergie et le grand public vers des comportements et des technologies plus efficaces en matière de consommation d’énergie doté d’un budget de six millions de dinars, vient d’être approuvé par le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Dénommé « Le programme triennal », il comporte des campagnes de communication digitale, des campagnes médiatiques continues, Campagnes de terrain et des Campagnes d’information sectorielles, selon un arrêté de la ministre de l’industrie publié au Journal Officiel de la république Tunisienne (JORT).

D’une durée de trois ans, il sera mis en œuvre par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), et ce, conformément au manuel des procédures approuvé par l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique du 1 er septembre 2020 susvisé.