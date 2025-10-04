L’Américaine Amanda Anisimova (4e mondiale) a décroché, vendredi, son billet pour la finale du WTA 1000 de Pékin après une victoire expéditive face à sa compatriote Coco Gauff (3e). En moins d’une heure, Anisimova s’est imposée 6-1, 6-2, confirmant son excellent état de forme sur le circuit.

Anisimova sans pitié pour Gauff

Face à une Coco Gauff en difficulté depuis son titre à Roland-Garros, Anisimova a livré un match solide, dominant tous les secteurs du jeu. La tenante du titre, impuissante, a cédé dès les premiers échanges. Ce revers met fin à une série d’invincibilité de deux éditions pour Gauff à Pékin : elle n’avait plus perdu depuis sa défaite en demi-finale face à Iga Swiatek en 2023.

Une finale inédite face à Linda Noskova

En finale, Anisimova retrouvera la Tchèque Linda Noskova (27e mondiale), auteure d’une performance remarquable face à Jessica Pegula (7e). Noskova s’est imposée 6-3, 1-6, 7-6 (8/6) au terme d’un match indécis.

Les deux joueuses se connaissent : elles se sont affrontées à Wimbledon, en huitièmes de finale, où Anisimova l’avait emporté difficilement (6-2, 5-7, 6-4). Cette revanche promet un duel serré entre puissance et jeunesse.

Une saison pleine pour Anisimova

Déjà finaliste à Wimbledon et à l’US Open cette saison, Amanda Anisimova poursuit une dynamique impressionnante. À Pékin, elle vise un premier titre WTA 1000 qui viendrait confirmer sa montée en puissance dans la hiérarchie mondiale.