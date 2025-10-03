Le documentaire cubain “La raiz del olivio” (La racine de l’olivier) du réalisateur Sergio Martín Equino Vera sera présenté le dimanche 5 octobre 2025 à 18h au Cinéma Le Rio à Tunis, une projection organisée en collaboration avec les Ambassades de la Palestine et de Cuba en Tunisie.

Le film suit les témoignages de cinq Palestiniens Watan, Omaima, Murid, Baylasan et Bassel qui vivent loin de leur patrie. Depuis l’exil ou la diaspora, ils racontent la dure réalité du génocide et de l’occupation sioniste qui dure depuis plus de 76-77 ans. À travers des lettres, leurs souvenirs, leur quotidien, leurs pertes, mais aussi leurs espoirs, ils partagent combien il est difficile d’être éloigné de leur pays, néanmoins leur foi reste forte en un avenir où la Palestine sera libre.

Le réalisateur Sergio Martín Eguino Viera est un cinéaste bolivien-cubain, documentariste et enseignant spécialisé en réalisation et scénario. Diplômé en Arts des médias audiovisuels et en scénario à l’EICTV de Cuba, il est également titulaire d’un master en cinéma latino-américain et caribéen de l’Université des Arts de Cuba et de la Fondation du Nouveau Cinéma Latino-Américain.

Auteur de plusieurs documentaires engagés, dont ”Donde están los girasoles” (Prix national de journalisme audiovisuel à Cuba en 2024) et “La Raíz del Olivo” (2024), il collabore avec diverses institutions culturelles et médias en Bolivie, à Cuba et en Amérique latine. En parallèle, il transmet son expérience en enseignant la réalisation et l’écriture cinématographique à l’Université des Arts de Cuba et dans des écoles de cinéma régionales.