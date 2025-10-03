New York, 3 octobre 2025 – La FIFA a présenté jeudi le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, baptisé Trionda, conçu pour améliorer l’adhérence et intégrer des technologies avancées tout en célébrant les trois pays hôtes : États-Unis, Mexique et Canada.

Un design inspiré par les trois pays hôtes

Le ballon Trionda a été créé par Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde 1970. Sa conception reflète l’originalité de ce tournoi inédit, le premier organisé par trois nations et regroupant 48 équipes. Les couleurs rouge, bleu et vert dominent le design, tandis que des symboles spécifiques à chaque pays hôte sont intégrés : la feuille d’érable du Canada, l’aigle du Mexique et les étoiles des États-Unis. Un triangle symbolise l’unité des trois nations.

Innovation technique et performance

Trionda est doté de coutures profondes, offrant une stabilité optimale en vol. Des icônes en relief améliorent l’adhérence, même en cas d’humidité. Une puce intégrée transmet des informations sur le mouvement du ballon au système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), permettant un suivi précis pendant les matchs.

Dates clés du tournoi

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Le tirage au sort du tournoi aura lieu le 5 décembre à Washington.