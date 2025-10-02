La Fédération tunisienne de football (FTF) a validé, lors de son dernier bureau fédéral, la liste actualisée des arbitres internationaux. Cette sélection, élaborée par Jamel Himoudi, superviseur général de la direction nationale de l’arbitrage, comprend des arbitres de différentes spécialités : centre, assistants, VAR, football féminin, beach soccer et futsal.

Arbitres de centre et assistants

Sept arbitres centraux ont été retenus : Moez Mellki, Amir Loucif, Nidhal Letaeif, Fraj Abdellaoui, Khaled Gouider, Haythem Trabelsi et Bassem Belaid.

Du côté des assistants, la liste comprend Khalil Hassani, Wael Hannachi, Ahmed Dhouioui, Aymen Ismail, Youssef Jami, Marwen Saad et Yassine Saadaoui.

Spécialistes VAR

La technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) continue de gagner en importance. La Tunisie comptera cinq arbitres spécialisés : Haythem Guirat, Dorsaf Gonouati, Majdi Bellagha, Oussama Ben Ishak et Amir Ayadi.

Arbitrage féminin

Chez les dames, trois arbitres de centre ont été confirmées : Dorsaf Gonouati, Asma Chouchane et Emna Ajboumi, avec la proposition de Sana Selmi en renfort. Pour les assistantes, figurent Houda Afine, Khouloud Amri, Nesrine Ouertani et Chafia Amri, avec la proposition d’Asma Naffeti.

Beach soccer et futsal

En football de plage, Hamdi Bchir, Cherif Ben Hammad et Mohamed Ali Hiba ont été désignés.

En futsal, Aymen Kammoun, Akrem Hentati et Nabil Kaddech rejoignent la liste, avec la proposition d’Eya Khadhraoui.