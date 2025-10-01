AI Ooredoo Summit est un événement d’envergure entièrement dédié à l’Intelligence Artificielle et à l’innovation qui a été organisé par Ooredoo Tunisie dans la soirée du lundi 29 septembre 2025.

Placé sous le thème Empowering ‘Tunisia’s digital economy’ ou ‘Donner un nouvel élan à l’économie numérique de la Tunisie’, l’événement a réuni un éventail d’intervenants prestigieux, experts internationaux et leaders locaux ainsi que des représentants institutionnels et diplomatiques. L’objectif commun : faire de l’IA un moteur pour l’économie tunisienne.

Le PDG d’Ooredoo Tunisie, Mansoor Al-Khater, a souhaité la bienvenue aux participants, suivi par l’intervention du ministre des Technologies de la Communication, Sofiane Hemissi, et du directeur général du groupe Ooredoo, Aziz Farkhroo. Ces prises de parole ont mis en avant la volonté de faire de l’intelligence artificielle un levier stratégique pour l’économie tunisienne.

Lors de son intervention, Mansoor Al-Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie, a clairement positionné l’opérateur comme le partenaire stratégique du gouvernement dans sa stratégie nationale d’IA. Son discours a mis en lumière un engagement financier et technologique sans précédent, incarné par une alliance stratégique majeure.

L’un des moments forts de la soirée fut l’annonce du partenariat entre Ooredoo et NVIDIA, géant mondial des processeurs dédiés à l’IA ouvrant la voie à l’IA en tant que service. Cette collaboration vise à accélérer l’adoption de solutions numériques innovantes en Tunisie et à renforcer la compétitivité des entreprises locales, dans des secteurs vitaux comme la banque, l’assurance, la santé et l’éducation.

Concrètement, l’opérateur mettra à disposition des solutions de calcul avancées, notamment le GPU as a Service, permettant aux entreprises d’accéder à des infrastructures de haute performance basées sur les processeurs de pointe NVIDIA, y compris le modèle H200.

Plus qu’un simple accord commercial, cet engagement inclut une forte dimension de développement humain : Ooredoo a annoncé la mise en place de programmes de formation intensifs pour les ingénieurs et développeurs, ainsi que l’organisation du tout premier Hackathon IA en Tunisie, visant à identifier et cultiver les jeunes talents.

Parmi les annonces importantes; Le premier Agent Tech basé sur l’IA pour ses centres d’appel, sera lancé par Ooredoo en 2026, garantissant une relation client plus fluide, sans les temps d’attente souvent frustrants.

Parallèlement, et suite à l’accord avec la Banque Centrale de Tunisie, l’entreprise lancera ses services financiers digitaux Services Financiers Mobiles (MFS) au début de 2026, un pas décisif pour l’inclusion financière et la transformation numérique Tunisie.

En plus de l’IA, le PDG Mansoor Al-Khater a réaffirmé les promesses d’Ooredoo Tunisie concernant l’amélioration des infrastructures et l’extension des services numériques pour la période 2025-2026.

L’opérateur maintient son engagement sur le déploiement massif de la fibre optique et de la 5G en Tunisie, posant les bases d’une connectivité ultra-rapide et fiable. Des négociations sont d’ailleurs en cours avec Iron Mountain pour l’implantation de nouveaux centres de données spécifiquement adaptés aux besoins de l’IA sur le territoire.

En marge du sommet, un premier panel, intitulé ‘L’IA, catalyseur de la transformation de l’économie numérique tunisienne’, a réuni plusieurs experts autour des thématiques de gouvernance, d’inclusion et de durabilité. Animé par le journaliste Wassim Ben Larbi, il a donné la parole à Mehrezia Ouni (MTC), Rene Werner (Ooredoo Group), Nozha Boujemaa (Decathlon) et Imed Zitouni (Google GEN AI).

L’événement a également mis en lumière une success story tunisienne, celle de l’ingénieur Karim Beguir, cofondateur d’InstaDeep qui a partagé en visioconférence son expérience et sa vision de l’avenir de l’intelligence artificielle.

Tout au long de l’événement Wassin Bel Arbi a coanimé la soirée avec l’intelligence Artificielle ‘Baya’. Les compétences de l’IA ont été testées lors des différentes interventions. Baya a été sollicitée pour interagir avec les présents par exemple, citer les biographies des intervenants, ou donner des précisions.

Un second panel intitulé ‘Libérer tout le potentiel des entreprises tunisiennes grâce à l’IA-as-a-Service’, a ensuite réuni des décideurs économiques et technologiques. Parmi eux, Noaman Ben Abdessalem (Ooredoo Tunisie), Najib Khan (Ooredoo Group), Ahmed Mostafa (META – NVIDIA) et Mohamed Koubaa (UBCI Tunisie).

Les discussions ont porté sur l’impact direct de l’IA sur la productivité, l’innovation et la compétitivité des entreprises locales.

Avec ce rendez-vous stratégique, Ooredoo Tunisie confirme son ambition de positionner le pays, avec ses partenaires, comme un hub régional de l’innovation numérique, en s’appuyant sur des collaborations solides et une vision tournée vers l’avenir.

