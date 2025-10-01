Le sous-marin jaune de Villarreal reçoit la Juventus Turin ce mercredi 1er octobre 2025 à 21h00 à l’Estadio de la Cerámica, dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Villarreal en quête de relance

Le club espagnol connaît un début de saison compliqué, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties (2 défaites, 2 nuls). Ses difficultés s’accentuent avec de nombreuses absences (Foyth, Kambwala, Cabanes, Perez, Costa et Moreno).

Juventus en confiance

Invaincus depuis cinq matchs (2 victoires, 3 nuls), les Bianconeri affichent une attaque efficace (11 buts inscrits) mais une défense friable (9 buts concédés). Allegri devra toutefois composer sans Conceiçao, Miretti et Milik.

Historique des confrontations

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’à deux reprises. Villarreal compte une victoire et un nul, tandis que la Juventus n’a jamais battu les Espagnols.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Live.