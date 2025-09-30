Résultats des rencontres de la deuxième journée du championnat ProA de basket-ball 2025-2026, disputées mardi :

Mardi 30 septembre

POULE A

Salle El Gorjani :

Club Africain – JS Manazeh 98-74

Salle Grombalia :

DS Grombalia – ES Goulette 70-73

Salle de Sousse :

Etoile du Sahel – CSB Mahdia 86-53

Classement: Pts J

1. C Africain 4 2

2. ES Sahel 4 2

3. CSB Mahdia 3 2

4. ES Goulette 3 2

5. JS Manazeh 2 2

6. DS Grombalia 2 2

Mercredi 1 octobre

POULE B

Salle de Radès (18h00) :

ES Radès – US Ansar

Salle de Nabeul (18h00) :

S. Nabeulien – JS Kairouan

Salle de Monastir (18h00) :

US Monastir – AS Hammamet

Classement: Pts J

1. US Monastir 2 1

2. JS Kairouan 2 1

3. S Nabeulien 2 1

4. ES Radès 1 1

5. AS Hammamet 1 1

6. US Ansar 1 1