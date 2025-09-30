Résultats des rencontres de la deuxième journée du championnat ProA de basket-ball 2025-2026, disputées mardi :
Mardi 30 septembre
POULE A
Salle El Gorjani :
Club Africain – JS Manazeh 98-74
Salle Grombalia :
DS Grombalia – ES Goulette 70-73
Salle de Sousse :
Etoile du Sahel – CSB Mahdia 86-53
Classement: Pts J
1. C Africain 4 2
2. ES Sahel 4 2
3. CSB Mahdia 3 2
4. ES Goulette 3 2
5. JS Manazeh 2 2
6. DS Grombalia 2 2
Mercredi 1 octobre
POULE B
Salle de Radès (18h00) :
ES Radès – US Ansar
Salle de Nabeul (18h00) :
S. Nabeulien – JS Kairouan
Salle de Monastir (18h00) :
US Monastir – AS Hammamet
Classement: Pts J
1. US Monastir 2 1
2. JS Kairouan 2 1
3. S Nabeulien 2 1
4. ES Radès 1 1
5. AS Hammamet 1 1
6. US Ansar 1 1