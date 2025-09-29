Le Carthage Symphony Orchestra (CSO) ouvre sa nouvelle saison le mercredi 08 octobre 2025 à 20h au Théâtre municipal de Tunis, avec un concert placé sous le signe de l’universalité et du dialogue des cultures avec pour thème ”Les Voies de la Paix”, sous la baguette de Hafedh Makni et un chœur dirigé par Mourad Gaaloul.

Lors de ce rendez-vous où la musique devient le langage universel qui ne connait ni frontières ni barrières, le CSO a prévu un programme riche et diversifié marqué par les œuvres intemporelles de Mozart, le lumineux Ballet égyptien de Luigini, un hommage au grand compositeur tunisien Salah El Mahdi à l’occasion du centenaire de sa naissance, et un bouquet de chants palestiniens dédiés à la Palestine comme Hymne “à l’espérance et à la paix” comme le décrivent les organisateurs, pour explorer les chemins qui mènent à l’harmonie entre les peuples, mais aussi les voix qui s’unissent pour chanter la paix.