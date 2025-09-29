La pièce de théâtre “Les Fugueuses”, texte et mise en scène de Wafa Taboubi, a été choisie pour ouvrir la sixième édition de “La sortie au théâtre” les 3 et 4 octobre 2025 à 19h à la salle 4eme Art à Tunis, une initiative du Théâtre National Tunisien (TNT).

Cette coproduction entre le TNT et Ostoura Production avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles, met en scène Fatma Saïdane, Mounira Zakraoui, Lobna Noômane, Oussama Hnayni, Oumaima B’hiri et Sabrine Ben Amor.

Synopsis : une station… cinq étrangères et un homme sont dans l’attente de ce qui n’arrive pas, bien que leur chemin soit différent, ils se mettent d’accord pour abandonner l’attente vers un imaginaire plus vaste et plus grand que le manque, plus profond que la peur pour changer ainsi leur pas dans l’espoir de changer leur voie.