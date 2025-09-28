La 8e journée de Ligue 1 a livré ses verdicts dimanche avec plusieurs succès marquants. Le Club Africain s’est imposé 2-0 face à l’US Ben Guerdane grâce à un doublé de Firas Chawat (15’ sur penalty, 61’). À La Marsa, le CA Bizertin a dominé la JS Kairouan (1-0) grâce à Ahmed Amri (50’).

L’Olympique de Béja a décroché une victoire précieuse contre l’ES Metlaoui (1-0) grâce à un but rapide d’Islem Chalghoumi (12’). Enfin, l’ES Zarzis a chuté à domicile face à l’AS Soliman (1-3). Nshutti Innocent avait ouvert le score pour les locaux (45’), mais Jacques Diarra (4’), Mannoubi Haddad (42’, penalty) et Kebba Sowe (88’, penalty) ont offert les trois points aux visiteurs.

Un classement serré en haut de tableau

Au terme de cette journée, le Stade Tunisien conserve la tête avec 17 points en 7 matchs (5 victoires, 2 nuls). Juste derrière, le Club Africain et l’ES Zarzis totalisent 16 points chacun mais en 8 matchs. L’Espérance de Tunis reste au contact avec 14 points et un match en retard. L’US Monastir suit avec 13 points en 7 rencontres.

Dans le ventre mou, le CA Bizertin, l’ES Metlaoui et la JS Omrane partagent 11 points. La JS Kairouan compte 10 points, tandis que le CS Sfaxien et l’Étoile du Sahel restent proches avec respectivement 9 et 8 points.

En bas du tableau, l’AS Marsa (7 points), l’AS Soliman (7 points), l’US Ben Guerdane (6 points), l’AS Gabès (6 points) et l’Olympique de Béja (5 points) luttent pour s’éloigner de la zone rouge.

Matches à venir

Trois rencontres sont programmées mercredi 1er octobre :

AS Marsa – Espérance de Tunis (15h00, La Marsa)

Étoile du Sahel – Stade Tunisien (15h00, Sousse)

CS Sfaxien – US Monastir (15h00, Sfax)

Ces affiches pourraient rebattre les cartes en haut du classement, notamment pour l’Espérance et le Stade Tunisien.

Une lutte déjà intense

La compétition s’annonce disputée. Le Stade Tunisien, toujours invaincu, doit résister à la pression du Club Africain et de l’ES Zarzis. L’Espérance de Tunis, avec un match en moins, reste en embuscade. Derrière, plusieurs équipes espèrent accrocher le wagon de tête, tandis que la lutte pour le maintien s’annonce déjà serrée.