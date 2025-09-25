En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu mercredi avec le ministre d’État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

L’entretien a porté sur le suivi des projets commerciaux, d’investissement, financiers et touristiques bilatéraux, ainsi que sur l’accélération de la coopération dans les domaines universitaire, médical et paramédical, lit-on dans un communiqué du département.

Les deux parties ont, à cette occasion, souligné la profondeur des liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays et réaffirmé leur volonté commune de les renforcer et de les développer dans tous les secteurs.