Le mois d’août 2025 est très proche des normales en termes de températures, avec un écart de température de + 0,1 °C, après un mois de juillet très chaud sur l’ensemble de la Tunisie, d’après le Bulletin climatologique mensuel/ Août 2025 publié, mardi, par l’INM.

Des passages pluvieux se sont succédé sur le centre ouest, parfois accompagnés d’orages et de fortes rafales, excepté sur les régions du sud où le temps est resté sec la quasi-totalité du mois. Ils ont alterné avec des périodes plus calmes et chaudes sur l’ouest et le nord du pays.

En moyenne, au cours de ce mois et sur toute la Tunisie, la pluviométrie a été caractérisée par un déficit pluviométrique intense qui a affecte l’ensemble du pays surtout les régions du sud. La température moyenne nationale (25 stations principales), a atteint 29°c, légèrement supérieure à la moyenne de référence (28,9°c) de 0,1°c. Au total, les températures moyennes du mois variaient entre 25,5 °c à Tabarka et 33,5°c à Tozeur.

Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 30,9°c à Tabarka et 39,9°c à Tozeur. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 35,3 °c, légèrement inférieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 35,4°c avec une différence de – 0,1 °c.

Les températures minimales ont varié de 18,6°c au Kef et 27,1°c à Tozeur. La température minimale moyenne nationale durant ce mois, était de 22,6°c, supérieure à la moyenne de référence (22,4°c) avec une différence de +0,2°c.

Pluviométrie déficitaire sur l’ensemble du pays

Le nord du pays a cumulé dans 10 de ses stations météorologiques 77,1 mm, qui représente ainsi 46% de la normale pour les mêmes stations. Au centre, la pluviométrie a été proche de la normale (au total 96 mm qui représente 90% de la normale). Les stations du sud ont cumulé 4,2 mm pour une normale de 36,1 mm (soit 11,6% de la normale). Kasserine est la station la plus arrosée pendant ce mois. Elle a cumulé 38,4 mm (alors que la normale est de 28 mm). Sidi Bouzid a cumulé 31,4 mm dépassant largement la normale qui est de 17,1 mm.

La vitesse du vent a dépassé les 60 km/h plusieurs fois dans différentes stations surtout à Thala, Gafsa et Sidi Bouzid. A Sidi Bouzid particulièrement la vitesse du vent a atteint les 122,4 km/h.