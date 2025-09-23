Naples a confirmé son excellent début de saison en Serie A en battant Pise (3-2) lundi. Le champion en titre décroche ainsi une quatrième victoire en autant de rencontres, malgré une fin de match compliquée.

Un succès dans la douleur

Dominateurs face au promu toscan, les Napolitains semblaient avoir la rencontre en main. Mais après avoir perdu de leur sérénité en seconde période, ils ont multiplié les approximations et se sont fait peur jusqu’au coup de sifflet final. Cette fébrilité n’a toutefois pas empêché le Napoli de s’imposer et de conserver son parcours parfait.

Leader devant la Juventus

Avec 12 points, Naples prend seul la tête du classement et compte désormais deux longueurs d’avance sur la Juventus Turin. La Vieille Dame, tenue en échec samedi par Vérone (1-1), a laissé filer ses premiers points de la saison, ce qui permet au Napoli de creuser un premier écart.

Une série toujours en cours

En incluant la fin de la saison dernière, Naples en est désormais à seize matches sans défaite en championnat (onze victoires, cinq nuls). Une dynamique qui confirme la solidité du groupe, malgré la récente désillusion européenne contre Manchester City (2-0).