Les prix des voitures populaires restent élevés, souvent proches du plafond de 35 000 dinars fixé par le ministère du Commerce, et continuent de progresser. Cette tendance s’explique par plusieurs facteurs combinés : la hausse des tarifs sur le marché international et la dépréciation du dinar tunisien, qui a fortement reculé face à l’euro.

Prix actualisés des voitures populaires (septembre 2025)

Kia Picanto Populaire : 34 455 DT

Hyundai Grand i10 Populaire : 34 805 DT

Suzuki Celerio Populaire : 28 935 DT

Citroën C3 Populaire : 34 626 DT

Renault Kwid Populaire : 29 461 DT

Chery Tiggo 1X Populaire : 34 790 DT

Conditions d’acquisition

Pour les célibataires : revenu mensuel ≤ 3 785,600 DT (soit 10 fois le SMIG).

Pour les couples : revenu mensuel ≤ 5 678,400 DT (soit 15 fois le SMIG).

L’avantage fiscal n’est renouvelable qu’au bout de 7 ans après la mise en circulation d’un premier véhicule acquis dans ce cadre.

Chaque voiture doit répondre à deux critères :

Puissance fiscale de 4 CV.

Cylindrée inférieure à 1,2 litre.

Cas de refus automatique

La demande est rejetée si :