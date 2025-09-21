Lors d’une cérémonie d’envergure, la marque automobile chinoise Dongfeng a introduit trois nouveautés sur le marché tunisien, notamment la BOX et la Shine hybride. Ces lancements témoignent de sa volonté de répondre à la demande croissante pour des véhicules plus écologiques et modernes.

Des modèles adaptés aux enjeux environnementaux et économiques

La BOX, 100 % électrique, se positionne comme le choix le plus vertueux, à partir de 49.990 dinars (l’un des prix le plus bas des véhicules électriques), une offre ambitieuse dans le paysage automobile tunisien.

La Shine Max, version hybride, combine moteur thermique et moteur électrique pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Impacts pour le consommateur tunisien

Ces trois modèles permettent à Dongfeng de se distinguer face à une concurrence qui s’intensifie dans les segments électrique, hybride et essence. Le prix attractif de la BOX pourrait stimuler la demande pour les véhicules électriques, tandis que la Shine Max sert d’option de transition pour ceux qui hésitent encore à passer au tout électrique.