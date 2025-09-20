La cinquième journée du championnat d’Espagne a débuté vendredi soir avec la victoire du Betis Séville face à la Real Sociedad (3-1). Les autres rencontres sont programmées entre samedi et dimanche, selon le calendrier officiel communiqué en heures tunisiennes.

Les premiers résultats

En ouverture, le Betis Séville s’est imposé 3-1 à domicile face à la Real Sociedad. Ce succès permet au club andalou de remonter provisoirement à la quatrième place avec 9 points en 6 matchs disputés. La Real Sociedad, battue, reste en retrait au classement [à vérifier, car non indiqué dans le texte].

Programme de samedi

Cinq affiches sont au menu du samedi 20 septembre :

Gérone reçoit Levante à 13h00.

Le Real Madrid accueille l’Espanyol Barcelone à 16h15.

À 17h30, Alavés affronte le Séville FC, tandis que Villarreal reçoit Osasuna.

En soirée, Valence se mesure à l’Athletic Bilbao à 20h00.

Programme de dimanche

Trois rencontres sont programmées le dimanche 21 septembre :

Rayo Vallecano face au Celta Vigo à 13h00.

Majorque contre l’Atlético Madrid à 15h15.

Elche reçoit le Real Oviedo à 17h30.

Enfin, le FC Barcelone clôturera la journée en accueillant Getafe à 20h00.

Classement provisoire

Après quatre journées disputées pour la majorité des équipes, le Real Madrid domine le classement avec 12 points. Le FC Barcelone et l’Espanyol Barcelone suivent de près avec 10 points chacun.

Le Betis Séville, fort de sa récente victoire, occupe désormais la quatrième place avec 9 points, mais avec deux matchs joués de plus que ses concurrents directs. L’Athletic Bilbao et Getafe comptent également 9 points en 4 matchs. Villarreal et Alavés suivent avec 7 points.

Dans le milieu de tableau, Elche et Osasuna affichent chacun 6 points en 4 matchs.