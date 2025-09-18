L’Institut National du Patrimoine (INP) a annoncé la parution du 28ème numéro de la revue scientifique “AFRICA XXVIII” pour l’année 2025, un périodique consacré aux Études et Recherches préhistoriques, antiques et islamique.

Pour la première fois depuis la création de la revue AFRICA en 1966, ce numéro spécial ZAMA REGIA est entièrement consacré à un site aussi célèbre depuis l’Antiquité à travers une sélection d’articles scientifiques. La publication présente un résumé des résultats des fouilles entamées à Zama Regia, dans le gouvernorat de Siliana, il y a plus de 30 ans.

Zama Regia est au coeur de l’exposition archéologique « La Magna Mater de Zama à Rome » organisée du 5 juin au 5 novembre 2025, au Parc archéologique du Colisée, à Rome et fera esacle au Musée National du Bardo, à Tunis, à partir du mois de décembre.

Introduction par Fathi Béjaoui

Ce 28ème numéro est édité sous la direction de Tarek Baccouche, Directeur Général de l’Institut National du Patrimoine. Le comité scientifique est composé de Mounir Fantar en tant que rédacteur en Chef et membre du comité de lecture réunissant Fathi Béjaoui, Moheddine Chaouali et Samira Sehili. La coordination est assurée par Mouna Hermassi alors que la conception et infographie est l’oeuvre d’Anis Chkondali.

“Pour beaucoup, surtout dans la mémoire collective, on n’a le plus souvent retenu de Zama que les événements dramatiques de la deuxième guerre punique en 202 av. J.-C. », peut-on lire dans l’introduction signée Fathi Béjaoui ayant dirigé les premières fouilles sur le site de Zama de 1996 à 2007.

Le chercheur précise « les investigations sur le terrain qui ont été quasiment absentes, contrairement à d’autres sites archéologiques tunisiens, à l’exemple de sa voisine Mactaris. La ville citée par plusieurs sources antiques (Salluste, Tite Live, Vitruve, Strabon ou encore Dion Cassius…) romanisée assez tôt était, en réalité un centre urbain majeur de l’Afrique antique où la permanence de l’occupation jusqu’au Moyen Âge est bien attestée en tant que village d’après les sources écrites. Ce que confirme l’archéologie”.

Fathi Béjaoui présente un résumé exhaustif de ce numéro spécial ZAMA REGIA, « une importante cité d’origine numide, florissante jusqu’à la fin de l’Antiquité tombée dans l’oubli durant des siècles, qui est brièvement mentionnée par les explorateurs européens du XIXe siècle ».

Il revient sur les débuts d’un noyau de recherches scientifiques sur ce lieu chargé d’histoire entamé au début des années 1990, ce qui a permis à la cité punique de “revivre de ses cendres grâce à la mise en place d’un ambitieux programme de fouilles et de mise en valeur initié par l’INP sous la direction de Ahmed Ferjaoui, alors responsable scientifique du site entouré d’une jeune équipe multidisciplinaire dont la liste est bien longue, composée de conservateurs, de doctorants, d’architectes et de techniciens”.

Béjaoui cite des découvertes aussi spectaculaires que capitales qui ont fait avancée nos connaissances sur l’histoire religieuse, sociale, économique, artistique de Zama. Des multiples trouvailles archéologiques en rapport avec divers aspects de la vie de la cité (l’économique, l’hydraulique, le défensif, le funéraire et surtout tout ce qui a trait aux croyances) sont au coeur des contributions de ce numéro spécial “Zama Regia” de la revue AFRICA.

La revue AFRICA

La revue AFRICA rassemble toutes les contributions scientifiques des articles et rapports de fouilles archéologiques et d’exploration archéologique en Arabe, Français, Anglais, Italien, Espagnol, Portugais et Allemand. Outre la recherche scientifique, il s’intéresse également à la publication d’ouvrages d’inventaire, de préservation, d’évaluation et d’exposition muséale.

La revue accueille les contributions originales (articles, rapports de fouilles, notes ou compte rendus) en langue arabe, française, anglaise, italienne, espagnole, portugaise et allemande.

Africa est une revue composée de trois séries. La première est consacrée aux études et aux recherches préhistoriques antiques et islamiques (Africa). La seconde aux études et aux recherches relatives au monde phénico-punique et aux antiquités libyques (REPPAL), la troisième est consacrée aux études et aux recherches ethnographiques (CATP).

Outre les études et la recherche scientifique, Africa publie les travaux d’inventaire, de sauvegarde, de mise en valeur et de présentation muséographique du patrimoine.

Les lecteurs peuvent découvrir en ligne la totalité des articles parus dans cette édition 2025 de la revue AFRICA via le lien suivant: https://bit.ly/47D2yO2

Le site de Zama Regia est le témoin de la fameuse bataille de Zama, dernier épisode de la deuxième guerre punique, en 202 avant J.-C. Le choix de Zama Regia comme thème principal de la revue coïncide avec la tenue de l’exposition archéologique « La Magna Mater de Zama à Rome » qu’abrite, du 5 juin au 5 novembre 2025, le Parc archéologique du Colisée (Parco archeologico de Colosseo). «L’intitulé “Magna Mater” (Déesse mère ou grande Déesse) fait référence à la déesse Cybèle dans la mythologie romaine dont le culte était répandu à Rome et dans l’Empire romain.

Fruit de trente ans de fouilles tuniso-italiennes, étalées 1996 à 2016, l’exposition composée de trente artefacts faisant partie d’objets archéologiques découverts sur le site de Zama Regia est organisée en partenariat entre l’INP et le Parc archéologique du Colisée. Après Rome, cette exposition itinérante de cinq mois, fera escale au « Musée national du Bardo » à Tunis, à partir de décembre prochain.

Transférés en Italie, depuis mars dernier, les artefacts ont été restaurés dans les laboratoires du Parc Archéologique du Colisée avec la participation d’une équipe de l’INP. Il s’agit d’artefacts datant de différentes époques, -avant et après J.C-, dont des temples et des lieux de culte dans l’ancienne Zama, connue par son histoire romaine mais aussi médiévale et préromaine, numide et punique.