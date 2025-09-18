La Tunisie est l’invitée d’honneur de la 1ère édition du Festival du Film de Port-Saïd (Egypte) ayant pour thème ” Le cinéma illumine” qui démarre le 18 jusqu’au 22 septembre 2025 avec des hommages à l’actrice Dorra Zarrouk et au cinéaste Mokhtar Ladjimi lors d’une séance inaugurale présidée par le critique du cinéma egyptien Ahmed Assar.

Le premier film documentaire en tant que réalisatrice de Dorra Zarrouk, scénario (Dorra Zarrouk et Ahmed Samir) “La vie qui nous reste” (Égypte, Palestine) sera également présenté à cette occasion.

L’actrice tunisienne Sana Youssef sera membre du Jury des courts-métrages aux cotés de Baha Al-Hussein (Jordanie) et des égyptiens Tamer Karwan (Egypte), Emad El Bahat, et Ramy Abd El Razek.

La Tunisie participe dans la Compétition Etudiants avec le films “Les buveurs de sang” de Hazar Abbassi et dans la Compétition des longs métrages avec “L’effacement” de l’algérien Karim Missaoui (Tunisie, France).

La Compétition Etudiants met en lumière les talents créatifs émergents et les œuvres cinématographiques prometteuses et la passion de la nouvelle génération pour le cinéma, tout en invitant le public à explorer les visions et les aspirations des cinéastes de demain.

Les compétitions du festival comprennent : la Compétition de Longs Métrages avec la participation de 9 films, la Compétition Courts Métrages et Documentaires avec la participation de 44 films, et la Compétition Films Étudiants avec la participation de 23 films. Des films seront également projetés dans la section Panorama Tunisien, outre des séminaires et des ateliers interactifs organisés en marge de cette édition.