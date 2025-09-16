Une flottille internationale a pris la mer depuis plusieurs ports, dont la Tunisie. Selon le site officiel de la Global Sumud Flotilla, 39 navires sont actuellement en route vers Gaza. Cette mobilisation s’inscrit dans une série d’initiatives visant à briser le blocus israélien imposé depuis 2007. Les organisateurs espèrent que cette traversée attirera l’attention mondiale et permettra d’ouvrir un couloir humanitaire.

Les origines du mouvement (2008)

Le Free Gaza Movement avait lancé en 2008 les premières missions maritimes. Deux bateaux avaient alors atteint Gaza avec succès, transportant des fournitures médicales et des activistes. Cette percée symbolique a marqué le point de départ d’une mobilisation citoyenne internationale par la mer.

Le traumatisme du Mavi Marmara (2010)

Le 31 mai 2010, l’assaut du navire Mavi Marmara par l’armée israélienne fait neuf morts et 28 blessés parmi les militants. L’opération, menée en haute mer, choque l’opinion mondiale et est condamnée par de nombreux États. L’ONU juge l’intervention « excessive et déraisonnable », même si le rapport Palmer estime que le blocus reste légal. Cet épisode donne au mouvement une visibilité inédite.

Une mobilisation persistante malgré les interceptions

Depuis 2010, plusieurs flottilles ont tenté de rejoindre Gaza, souvent interceptées avant d’atteindre leur objectif. Ces initiatives sont portées par des coalitions internationales composées de médecins, artistes, parlementaires et militants. Leurs missions visent à acheminer de l’aide humanitaire et à mobiliser l’opinion publique contre le blocus.

La Flottille Soumoud (2025)

En 2025, le mouvement prend une ampleur inédite avec la Flottille Soumoud. Initialement annoncée avec plus de 60 navires et 1 000 participants, elle compte aujourd’hui 39 bateaux en route, selon les chiffres communiqués officiellement. Les départs ont eu lieu depuis la Tunisie, mais aussi l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Des personnalités comme Mandla Mandela et Adèle Haenel participent à cette mobilisation, qui se veut à la fois humanitaire et politique.

Une diplomatie populaire en mer

Au-delà des cargaisons de vivres ou de médicaments, ces flottilles représentent une forme de diplomatie citoyenne. Elles démontrent la volonté de citoyens venus de 44 pays de défendre la dignité humaine malgré des obstacles géopolitiques majeurs. En choisissant la mer, les organisateurs affirment leur engagement pour une résistance pacifique et une solidarité universelle.