La quatrième édition du Salon international du tourisme et de la Omra a débuté vendredi au Palais des Congrès à Tunis, en présence d’un nombre important de professionnels de Tunisie, d’Arabie saoudite et d’autres pays.

Ce salon qui se poursuivra jusqu’à demain, samedi 13 septembre, réunit les principaux acteurs du tourisme, des services liés à la Omra et des industries culturelles.

Ce salon est organisé en partenariat avec l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC) afin de favoriser une meilleure organisation de la saison de la Omra, garantir les droits des clients et lutter contre les intrus, compte tenu des violations constatées lors des saisons précédentes, a indiqué Ahmed Bettaieb, Président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) dans une déclaration à l’agence TAP.

Au programme de cette édition, figurent des tables rondes consacrées à la vulgarisation des lois par des représentants du ministère des Affaires religieuses, à la sensibilisation des clients par l’ODC, outre des conférences pour discuter des nouveaux modèles touristiques et du rôle de l’innovation dans le secteur en question.

De son côté, la cheffe du cabinet du ministre des Affaires religieuses, Ghofrane Sahli a indiqué que le ministère avait entamé les préparatifs pour les saisons de la Omra et du Hajj via l’organisation de réunions périodiques avec toutes les parties prenantes afin de remédier aux lacunes.

Et d’ajouter que le ministère a publié, le 28 juillet 2025, la note d’orientation de la Omra et débuté la formation des accompagnateurs de la Omra, soulignant l’importance de la signature d’un contrat de Omra par les pèlerins, afin de préserver les droits des pèlerins et de l’agence de voyages.

Pour sa part, la vice-présidente de l’ODC, Thouraya Tabassi a souligné que l’organisation œuvrera durant la prochaine saison de la Omra, à garantir les droits des pèlerins, notamment à leur sortie de Tunisie et à leur fournir une assistance adéquate. Elle a mis l’accent sur la nécessité d’organiser d’avantage ce secteur qui fait face à plusieurs défaillances de la part de certaines agences de voyages illégales.