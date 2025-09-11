La 5e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle a démarré jeudi avec trois rencontres.

À Bir Bouregba, l’AS Soliman s’est imposée face à l’Olympique de Béja (1-0), grâce à un but de Mannoubi Haddad à la 45e minute.

À Kairouan, la JSK a renversé l’AS Marsa (2-1). Menés dès la 8e minute après une réalisation de Godwin Kalu, les Aghlabides ont réagi par Christ Junior (29’) et Abdoulaye Kanou (73’).

À Metlaoui, l’ESM et la JS Omrane se sont neutralisés (0-0).

La suite de la journée se jouera ce week-end :

Samedi 13 septembre

Stade Tunisien – Espérance ST (au Bardo)

US Monastir – Étoile du Sahel (à Monastir)

US Ben Guerdane – CA Bizertin (à Ben Guerdane)

Dimanche 14 septembre

Club Africain – CS Sfaxien (à Radès)

AS Gabès – ES Zarzis (à Gabès)

Classement provisoire après les matchs de jeudi

ES Zarzis – 10 pts (4 m.)

Club Africain – 9 pts (4 m.)

Espérance ST – 8 pts (4 m.)

-. Stade Tunisien – 8 pts (4 m.)

-. ES Metlaoui – 8 pts (5 m.)

JS Omrane – 7 pts (5 m.)

-. JS Kairouan – 7 pts (5 m.)

US Monastir – 6 pts (4 m.)

US Ben Guerdane – 5 pts (4 m.)

-. AS Gabès – 5 pts (4 m.)

CS Sfaxien – 4 pts (4 m.)

-. Étoile du Sahel – 4 pts (4 m.)

-. AS Marsa – 4 pts (5 m.)

-. AS Soliman – 4 pts (5 m.)

CA Bizertin – 2 pts (4 m.)

-. Olympique de Béja – 2 pts (5 m.)