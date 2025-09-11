La 5e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle a démarré jeudi avec trois rencontres.
À Bir Bouregba, l’AS Soliman s’est imposée face à l’Olympique de Béja (1-0), grâce à un but de Mannoubi Haddad à la 45e minute.
À Kairouan, la JSK a renversé l’AS Marsa (2-1). Menés dès la 8e minute après une réalisation de Godwin Kalu, les Aghlabides ont réagi par Christ Junior (29’) et Abdoulaye Kanou (73’).
À Metlaoui, l’ESM et la JS Omrane se sont neutralisés (0-0).
La suite de la journée se jouera ce week-end :
Samedi 13 septembre
Stade Tunisien – Espérance ST (au Bardo)
US Monastir – Étoile du Sahel (à Monastir)
US Ben Guerdane – CA Bizertin (à Ben Guerdane)
Dimanche 14 septembre
Club Africain – CS Sfaxien (à Radès)
AS Gabès – ES Zarzis (à Gabès)
Classement provisoire après les matchs de jeudi
ES Zarzis – 10 pts (4 m.)
Club Africain – 9 pts (4 m.)
Espérance ST – 8 pts (4 m.)
-. Stade Tunisien – 8 pts (4 m.)
-. ES Metlaoui – 8 pts (5 m.)
JS Omrane – 7 pts (5 m.)
-. JS Kairouan – 7 pts (5 m.)
US Monastir – 6 pts (4 m.)
US Ben Guerdane – 5 pts (4 m.)
-. AS Gabès – 5 pts (4 m.)
CS Sfaxien – 4 pts (4 m.)
-. Étoile du Sahel – 4 pts (4 m.)
-. AS Marsa – 4 pts (5 m.)
-. AS Soliman – 4 pts (5 m.)
CA Bizertin – 2 pts (4 m.)
-. Olympique de Béja – 2 pts (5 m.)