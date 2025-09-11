Au 30 juin 2025, le Groupe Ennakl Automobiles affiche une amélioration notable de ses résultats consolidés. Le chiffre d’affaires atteint 352,2 millions de dinars (MDT), en légère hausse de 1,22 % par rapport à la même période de 2024 (347,9 MDT). Cette évolution reflète la bonne tenue des ventes de pièces de rechange, d’accessoires et de services ateliers, et des ventes de véhicules neufs.

Amélioration de la rentabilité opérationnelle

La marge brute progresse de 8,5 %, passant de 65,3 MDT à 70,8 MDT. Cette hausse est attribuable à une augmentation du taux de marge (+1,35 point) et à une réduction des frais de distribution (-2,53 MDT). Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 38,7 MDT, contre 31,9 MDT un an plus tôt, soit une progression de près de 21 %.

Résultat net consolidé en hausse

Grâce à la baisse des charges financières (-0,9 MDT contre -2,7 MDT) et à l’amélioration des produits financiers (10,2 MDT contre 8,6 MDT), le résultat net consolidé s’élève à 36,9 MDT, en hausse de 27 % par rapport à juin 2024 (29,0 MDT). Le bénéfice par action ressort à 1,229 dinar, contre 0,968 dinar un an plus tôt.

Structure financière et flux de trésorerie

Les capitaux propres consolidés atteignent 257,3 MDT, contre 228,4 MDT au 30 juin 2024, renforçant la solidité financière du groupe.

Investissements et engagements

Les investissements du semestre se chiffrent à 6,9 MDT, légèrement en baisse par rapport à 2024 (7,1 MDT).

