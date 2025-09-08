Un appel à candidatures a été lancé pour participer à la 2ème édition du concours de poésie “Villes des Poèmes” qui met à l’honneur Samarcande, Capitale de la culture dans le monde islamique 2025.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 décembre 2025, a annoncé l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la vision de l’Icesco « visant à tisser des liens entre poésie et lieux, et à enrichir la scène littéraire. »

Ce concours de poésie en arabe classique ou en ouzbek est ouvert aux poètes de tous les âges, indique l’organisation islamique. Le poème doit être en arabe classique ou en ouzbek.

Les poètes intéressés à participer à ce concours peuvent découvrir les modalités de participation en cliquant sur le lien suivant :

https://icesco.org/avjl

Le poème en arabe doit respecter la métrique poétique, libre ou rimé, et le poème en ouzbek doit respecter les conditions métriques et esthétiques de la poésie ouzbek.

Le poème doit s’inspirer des valeurs, de l’esthétique, de l’histoire, de la géographie, du génie du lieu et de la biographie de la ville qui fait l’objet du poème. Il ne doit pas dépasser les trente vers ou lignes de poésie.

Les lauréats de ce concours recevront des prix en espèces et leurs œuvres seront publiées dans un recueil exclusif réunissant les plus beaux poèmes primés.

Le lancement officiel de la célébration de Samarcande en tant que Capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2025 a eu lieu le 27 mai dernier en Ouzbékistan, lors d’une conférence internationale sous le thème : « Patrimoine spirituel et expressions culturelles du monde islamique : calligraphie, musique, poésie et solidarité ».

Samarcande ou Samarkand, est la deuxième ville d’Ouzbékistan, capitale de la province de Samarcande. Fondée au VIIe siècle avant l’ère chrétienne sous le nom d’Afrasyab, Samarkand connut son apogée à l’époque timouride, du XIVe au XVe siècle.

La ville historique de Samarkand, située dans une grande oasis de la vallée du Zeravchan, dans le nord-est de l’Ouzbékistan, est considérée comme le carrefour des cultures du monde, avec une histoire qui remonte à plus de deux millénaires et demi. Son nom signifie probablement « lieu de la rencontre » ou « lieu du conflit » et illustre bien sa position à la limite des mondes turc et persan.

Samarcande a été proclamée en 2001 par l’UNESCO carrefour de cultures et site du patrimoine mondial.