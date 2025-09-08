Tunis, 8 septembre 2025 (TAP) – Le ciel sera partiellement nuageux, lundi, sur l’ensemble du pays. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), les nuages se densifieront dans l’après-midi, particulièrement sur les régions du centre-ouest et du nord-ouest, avec un risque de cellules orageuses accompagnées de pluies.

Précipitations et grêle attendues

Des précipitations sont également prévues dans plusieurs zones de l’est. L’INM signale la possibilité de chutes de grêle par endroits, pouvant perturber temporairement les conditions locales.

Températures en légère hausse

Les températures enregistreront une légère hausse. Elles varieront entre 31 et 35 °C dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 36 et 41 °C dans les autres régions.

Vents modérés mais rafales possibles

Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre, et de l’est au sud. Il sera généralement faible à modéré, mais pourra dépasser temporairement les 70 km/h en rafales lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer restera peu agitée.