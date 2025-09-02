L’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) a annoncé, lundi, le lancement officiel d’une initiative globale pour la gestion de la qualité en vue d’obtenir la certification ISO 9001/2015.

Il s’agit d’une étape fondamentale dans le processus de modernisation de l’Ordre et de renforcement de ses services, tout en plaçant l’ingénieur au cœur de ses priorités stratégiques, indique l’OIT, dans un communiqué.

Il estime qu’il réaffirme, à travers cette initiative, “sa volonté de contribuer au développement économique et social du pays, en appuyant l’éducation, l’innovation et l’intégration des jeunes talents, ainsi que sa détermination à hisser la profession d’ingénieur au plus haut niveau d’excellence et d’intégrité”.