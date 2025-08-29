La 8ème édition du Forum mondial de la mer se tiendra du 12 au 13 septembre 2025, à Bizerte sous le thème “De Nice à Bizerte: Comment va la Méditerranée?”.

Premier rendez-vous international dédié à la mer organisé dans la foulée de la 3ème Conférence Océan des Nations Unies (2-13 juin 2025), la 8ème édition du Forum mondial de la Mer- Bizerte, se fixe pour objectif de faire un état des lieux de la Méditerranée post Nice.

Co- organisé par la Saison Bleue et le Blue Mission Med, cette édition réunira chercheurs, acteurs publics et privés, représentants d’institutions internationales et de la société civile autour des grands enjeux méditerranéens : gouvernance, économie bleue, lutte contre la pollution et impacts du changement climatique.

Au programme de cette édition, il y aura la signature d’un partenariat entre la France et la Tunisie pour la préservation des herbiers marins Posidonie. Ce partenariat regroupe le Fonds mondial pour la nature WWF Nord Afrique, l’Agence française de développement (AFD) et le ministère de l’Environnement tunisien.

Plusieurs présentations seront exposées lors de cette édition relatives au Baromètre “Starfish” (premier bulletin annuel sur l’état de santé de l’Océan), au pacte européen, ainsi qu’à l’Alliance des régions et des villes côtières.

Il s’agit également de présenter des programmes européens et projets méditerranéens, ainsi que ceux relatifs à l’économie bleue régénérative, en plus d’une projection du documentaire WAO – Women Actions for the Ocean.