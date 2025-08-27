Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Tunisie a indiqué que deux vols spéciaux ont été organisés pour assurer le retour volontaire de 268 migrants guinéens vers leur pays d’origine, les 20 et 26 août derniers.

Ces vols s’inscrivent, selon l’OIM Tunisie, dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, mis en œuvre dans le cadre du programme de protection, de retour et de réintégration en Afrique du Nord financé par l’Union européenne.

À titre indicatif, l’Organisation internationale pour les migrations a organisé depuis le début de l’année 14 vols au départ de Tunis vers des pays africains afin d’assurer un retour volontaire sûr et digne aux migrants.