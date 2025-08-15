Le conseil d’administration de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) a adopté, jeudi, une série de mesures visant à améliorer le suivi des programmes de formation et à renforcer la coordination entre les différentes administrations. Ces décisions ont été prises lors d’une réunion présidée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, en présence des responsables de l’Agence.

Le ministre a insisté sur l’importance d’une préparation rigoureuse de la prochaine rentrée de formation 2025-2026, appelant à mobiliser toutes les ressources pour atteindre les objectifs stratégiques du secteur. Il a annoncé que cette année serait marquée par des avancées quantitatives et qualitatives, tout en relevant les défis liés à la modernisation des méthodes de travail. Soulignant la nécessité d’innover, Chaouad a exhorté à abandonner les pratiques laxistes et à instaurer une culture d’évaluation permanente.

De son côté, Elyes Cherif, chargé de la gestion de l’agence, a mis l’accent sur la diffusion d’une information fiable et sur l’implication accrue des cadres dans les activités départementales. Les discussions ont également porté sur la garantie de conditions de formation accessibles à tous les stagiaires, en adéquation avec les besoins du tissu économique national.