Entre 2001 et 2024, la Tunisie a perdu 27, 2 mille hectares de couverture arborée dues aux incendies et 10,9 mille hectares à cause d’autres facteurs (déboisement, dégradation…).

Par régions, c’est le gouvernorat de Bizerte qui a connu, au cours de ces 23ans, la part la plus élevée de perte de couverture arborée due aux incendies avec une moyenne de 435 hectares perdus par an.

L’ensemble de ces données ont été fournies par Global Forest Watch (GFW), application web open source permettant de surveiller les forêts mondiales en temps quasi réel (alertes d’incendies).

GFW est une initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui fournit les données sur les incendies des forêts.

Selon GFW, la Tunisie a connu, en 2021, le plus grand nombre d’incendies, avec 322 incendies. Faut il percevoir dans cette augmentation du nombre des incendies une connotation politique. Et pour cause, l’été 2021, a été marquée par un changement majeur dans le pays avec le coup de force constitutionnel opéré par le Président Kaies Saied, le 25 juillet 2021.

Autre donnée fournie par le GFW, l’année présentant la plus grande perte de couverture arborée due aux incendies au cours de cette période était 2017 avec 7,86 mille hectares de pertes dues aux incendies.

Le rapport du GFW évoque des données très récentes. Ainsi, au cours des quatre dernières semaines (juillet 2025), la région ayant enregistré le plus significatif nombre d’alertes incendie était Siliana, avec 6 alertes incendie.

Ce chiffre représente 67% de toutes les alertes détectées en Tunisie.

En Tunisie, les forêts et parcours naturels couvrent près de 1/3 de la superficie totale du pays et s’étendent sur une superficie de 5,7 millions d’hectares, dont 1,3 million de forêts et 4,4 million de parcours naturels. Environ 80% des forêts appartiennent au domaine forestier de l’Etat, avec 500 km sur les zones frontalières.

