La bibliothèque publique de Zarat dans le gouvernorat de Gabès a été baptisée du nom du poète Mokhtar Laghmani à l’approbation par le ministère des Affaires culturelles, suite à une demande présentée par l’ancien conseil municipal de Zarat.

Cette appellation vise à reconnaître la contribution culturelle du poète Mokhtar Laghmani, né à Zarat en 1952 et décédé à Tunis en 1977 et à rendre un hommage posthume à ce poète, symbole de la culture tunisienne.

Mokhtar Laghmani était connu pour sa poésie patriotique et sociale qui était surnommé le ” poète rebelle” pour son sens puissant de la lutte et des questions liées à l’être humain.

L’une de ses œuvres les plus remarquables son le recueil “Je jure que le soleil vaincra”, dans lequel il aborde des questions arabes telles que la liberté et le destin.

Le poète Mokhtar Laghmani s’est distingué par son style poétique alliant honnêteté émotionnelle et engagement intellectuel.

Ces dernières années, l’Association Culture Alternative de Mareth a rassemblé les œuvres du poète et les a publiées dans un recueil afin de présenter les œuvres de ce poète révolutionnaire qui a marqué toute une génération.