L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) informe le public que le l’accès aux sites, aux monuments et aux musées ouverts et dépendant de l’AMVPPC sera gratuit le mercredi le 13 Aout 2025 à l’occasion de la fête de la femme.

”Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants, ajoute l’AMPVPP son site officiel en ligne, expliquant que la gratuité annuelle est valable le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril à l’occasion de la Journée internationale des sites et des monuments ainsi que le 18 mai qui correspond à la Journée internationale des musées ainsi que les jours fériés afin de de profiter de ces occasions pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie et de visite les musées, sites et monuments.

Elle appelle les visiteurs à à visiter le lien suivant afin de connaître la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques à découvrir sur le lien suivant :

https://drive.google.com/…/1_-w74WU…/view… et de visiter leur site web sur le lien suivant:

https://www.patrimoinedetunisie.com.tn/accueil/