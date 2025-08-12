La commission régionale des marchés publics de Bizerte a validé, lundi, la reprise des travaux de construction du lycée secondaire “El Jalaâ”, situé dans la délégation de Bizerte-Sud, pour un montant de 8,7 millions de dinars.

Présidant la séance, le gouverneur de Bizerte et président de la commission, Salem Ben Yacoub, a indiqué que ce projet figure parmi les programmes publics longtemps bloqués, avant d’être relancé grâce à la mobilisation conjointe des services centraux et régionaux.

Cet établissement scolaire, pensé selon des normes modernes et adaptées aux exigences pédagogiques actuelles, est le premier du genre dans cette délégation depuis sa création, a-t-il souligné.

Il permettra de renforcer le maillage éducatif de la région, d’accueillir l’ensemble des élèves de Bizerte-Sud et des zones avoisinantes, et de désengorger les établissements scolaires de la ville de Bizerte, et contribuer ce faisant à améliorer les performances scolaires à l’échelle locale et régionale.

Lors de la même séance, la commission régionale a également approuvé, le rapport d’évaluation des offres relatives au nettoyage et à l’aménagement des jardins publics relevant de la municipalité de Bizerte, ainsi que le plan prévisionnel annuel des marchés publics pour l’année 2025 de la municipalité de Ghazala.