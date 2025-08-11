Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya a inspecté, samedi, lors d’une visite de travail effectuée à Monastir, plusieurs projets municipaux cofinancés par le Fonds de protection des zones touristiques(FPZT) .

Au siège de l’Association de sauvegarde de la ville de Monastir, des responsables municipaux ont présenté le projet de réhabilitation de la médina, d’un coût total de 7654 MD, dont l’achèvement est prévu en 2027.

En 2011, le département du Tourisme s’est engagé à appuyer ce projet avec un financement de 550 mille dinars.

La réunion a, également, permis de passer en revue plusieurs projets appuyés par le FPZT, dont l’aménagement de la corniche d’El Karaia, l’éclairage du raccord n° 3 de la zone touristique et le renouvellement du réseau d’éclairage public sur la route régionale(RR) 92, lancé en juillet 2023 (avec un financement de 268 mille dinars du Fonds et 330 mille dinars en autofinancement).

La municipalité de Monastir a, en outre, proposé au Fonds de financer l’aménagement de la place du 3-Août en parc urbain, le réaménagement de la corniche de Sath Jabeur (1,57 km) dont le coût est estimé à 3 MD et la promenade de falaise (trottoir sur environ 3,7 km). Elle a sollicité le fonds pour un financement initial de 1 000 D pour une première phase fonctionnelle ainsi que des crédits supplémentaires pour le nettoyage de l’entrée nord de la ville.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice technique de la municipalité, Wafa Gandouz, a exhorté le ministère du tourisme à honorer ses engagements en ce qui concerne le programme de réhabilitation de la médina.

De son coté, le directeur général des services communs au ministère du Tourisme, Yahya Chouachi, a indiqué que le dossier technique serait soumis à une commission réunissant les ministères du Tourisme et de l’Intérieur, ainsi que des représentants de l’Équipement et de l’Environnement, dont la réunion est prévue en 2026.