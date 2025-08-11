Les sept conseils locaux à Kébili ont proposé la réalisation de 480 projets , dans le cadre du plan de développement quinquennal (2026-2030), a annoncé, samedi à la TAP, le directeur régional de développement, Ali Bey.

Il a indiqué que le gouvernorat de Kébili a soumis un plan régional de développement ambitieux incluant 44 projets prioritaires susceptibles de transformer les indicateurs socio-économiques de la région.

Parmi les propositions phares figurent la création d’un poste frontalier à Matrouha, projet à forte portée économique, ainsi que le raccordement du gouvernorat au réseau autoroutier national.

Le plan prévoit également l’implantation d’une école supérieure d’agriculture saharienne, unique au niveau national, et d’un établissement spécialisé en tourisme saharien.

Ces initiatives s’inscrivent dans les orientations présidentielles en faveur de projets à impact local, régional et interrégional dès l’entrée en vigueur de la loi de finances 2026.