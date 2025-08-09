L’établissement de la télévision nationale tunisienne a dévoilé le programme de diffusion des rencontres comptant pour la journée inaugurale du championnat de Ligue 1 professionnelle, prévues ce week-end.
📺 Samedi 9 août 2025 :
📺 Dimanche 10 août 2025 :
- 16h00 : US Monastirienne – Stade Tunisien → Watania 1
- 16h15 : Club Sportif Sfaxien – Espérance de Zarzis → Watania 2
- 16h15 : JS Omrane – Étoile du Sahel → Watania 2
Par ailleurs, tous les clubs hôtes auront la possibilité de diffuser leurs matchs en direct via leurs plateformes numériques (chaînes officielles et applications).