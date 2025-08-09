L’établissement de la télévision nationale tunisienne a dévoilé le programme de diffusion des rencontres comptant pour la journée inaugurale du championnat de Ligue 1 professionnelle, prévues ce week-end.

📺 Samedi 9 août 2025 :

16h15 : Club Africain – AS Marsa → Watania 2

16h15 : AS Gabès – Espérance de Tunis → Watania 1

📺 Dimanche 10 août 2025 :

16h00 : US Monastirienne – Stade Tunisien → Watania 1

16h15 : Club Sportif Sfaxien – Espérance de Zarzis → Watania 2

16h15 : JS Omrane – Étoile du Sahel → Watania 2

Par ailleurs, tous les clubs hôtes auront la possibilité de diffuser leurs matchs en direct via leurs plateformes numériques (chaînes officielles et applications).