La 32ème édition du Festival de Gremda, à Sfax, aura lieu du 22 au 26 aout 2025 sous les signe ”Portail de la musique et des arts” avec, à l’affiche, 12 spectacles pour une programmation artistique et culturelle variée.

L’ouverture de cette édition sera assurée le mardi 12 août par Zied Gharsa, tandis que Mortadha Ftiti sera au rendez-vous, à la soirée de clôture, le mardi 26 août.

Selon le programme publié par les organisateurs, la deuxième soirée du festival, dont la date n’a pas été encore fixée, sera consacrée à un spectacle prévu dans le cadre d’échanges culturels entre les pays.

Le public de Gremda pourra découvrir deux soirées dédiées au 4e art.

La pièce « Bnet Souad », interprétée par Naima El Jani, Oumaima Ben Hafsia et Loubna Sediri sera présentée le 15 août, alors que la pièce « Lellahom » avec Kaouther Bardi et Rym Zribi sera à l’affiche le 23 août.

Les autres soirées du festival proposeront des spectacles de divers genres musicaux, avec notamment de la musique tunisienne, des chants soufis et du rap.

Houssem Ben Romdhane assurera la soirée du 14 août et la grande chanteuse tunisienne Soufia Sadek, après une période d’absence, sera sur scène le 17 août.

La soirée du 18 août “Mezwed Sfaxien” mettra en vedette Hamouda Lasmar et Riadh Baccar. Les amateurs de musique soufie auront rendez-vous le 20 août avec “Takhmira” de Mourad Bacha et les fans de rap, avec Nordo le 21 août, alors que Kazo assurera la soirée du 24 août.

L’avant-dernière soirée du festival, le 25 août, sera consacrée au groupe de jeunes Seven skies.