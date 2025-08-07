De janvier à juin 2025, la Tunisie a enregistré une progression des investissements déclarés à l’échelle nationale , annonce La Tunisia Investment Authority (TIA).

Dans un communiqué publié, jeudi, la TIA précise que le total des investissements s’élève à 3 299,8 millions de dinars, soit une augmentation de 16,9 % par rapport à la même période en 2024.

Cette dynamique est largement portée par un projet touristique majeur dans le gouvernorat de Jendouba, d’un montant de 300 millions de dinars, qui devrait générer 600 nouveaux emplois, explique l’Instance.

Et d’ajouter que les investissements déclarés devront créer environ 45 839 opportunités d’emploi, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente.

Les opérations de création dominent, représentant 75 % des investissements (2 477,9 millions de dinars) et 88 % des emplois déclarés (40 310 postes).

Sur le plan sectoriel, le secteur industriel reste en tête, captant 37 % des investissements totaux et 39 % des emplois projetés, avec une augmentation de 9,6 % des investissements et de 7,5 % des créations d’emplois par rapport à 2024.

Le secteur des services suit avec 23 % des investissements (749,2 millions de dinars) et 48 % des emplois (21 795 postes). Le secteur agricole, malgré un recul de 18 %, représente 18 % des investissements (586,6 millions de dinars) et 4 832 emplois.

Le tourisme, avec 13 % des investissements (434,3 millions de dinars), contribue à la création de 1 050 emplois, tandis que les énergies renouvelables représentent 9 % des investissements (307 millions de dinars).

Au niveau régional, Kairouan se distingue avec 10,1 % du total, grâce à un projet d’énergie renouvelable de 280 millions de dinars. Les investissements dans les zones de développement régional atteignent 1 685,3 millions de dinars, soit 51 % du total, indique la même source.

Par ailleurs, projets d’intérêt National (PIN) ont été déclarés à la TIA totalisant 715,2 millions de dinars et prévus pour créer 1319 emplois.

En termes de structure du capital, les projets avec participation étrangère s’élèvent à 944,5 millions de dinars (29%) et devraient générer 8880 emplois, soit 19% des emplois déclarés.