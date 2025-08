Les travaux du colloque national sur l’intégration scolaire « Défis et perspectives » ont démarré mercredi au siège du Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de Formation (CENAFFIF), à Tunis, et se poursuivra jusqu’au 8 août.

La directrice générale de l’enseignement primaire, Nadia Ayari, a souligné lors de ce forum que le nombre d’élèves intégrés dans les établissements scolaires (primaires, collèges et lycées) s’éleve à 22 000, précisant que le nombre d’élèves bénéficiant d’une carte d’invalidité et d’enfants autistes a augmenté, selon les dernières statistiques du ministère de l’Éducation.

Elle a ajouté que les ministères de l’Éducation, de la Santé et des Affaires sociales ont signé en juillet dernier une circulaire commune qui définit les procédures et les mécanismes d’inscription des élèves handicapés pour l’année scolaire 2025-2026 afin de les permettre de suivre un parcours scolaire normal et bénéficier de services de soutien et d’accompagnement et stipule les obligations de chaque ministère pour garantir une année scolaire inclusive aux enfants handicapés.

Ayari a rappelé que l’acceptation des dossiers des enfants destinés à être intégrés dans les écoles publiques passe nécessairement par les commissions régionales d’intégration des personnes handicapées afin d’étudier la possibilité d’intégrer l’enfant handicapé (qui doit nécessairement être titulaire d’une carte d’invalidité) ou l’enfant ayant des difficultés d’apprentissage dans les établissements scolaires. Leurs dossiers sont examinés par des spécialistes de la santé et de l’éducation et par le ministère des Affaires sociales afin de décider de leur intégration dans le parcours scolaire normal ou de leur orientation vers des centres spécialisés.

Le ministère de l’Éducation a élaboré, en collaboration avec les ministères concernés, un plan national visant à créer une plateforme numérique qui rassemble les données des élèves handicapés et permet aux parents d’accéder à l’information et de suivre le parcours de l’élève intégré dans l’établissement d’enseignement public (mécanismes, suivi, accompagnement psychologique, etc.), Selon la directrice générale de l’enseignement primaire.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a estimé que ce forum reflète l’importance accordée par les politiques publiques à la mise en place de conditions propices permettant aux personnes handicapées de jouir de leur droit à l’éducation et à la formation.

Il a souligné que le ministère de l’Éducation s’efforce de mettre en place des établissements scolaires adaptés aux spécificités des élèves handicapés, tels que des couloirs, des rampes d’accès et des sanitaires, et qu’il achètera, pour la prochaine année scolaire, des tables et des chaises spécialement conçues pour les élèves souffrant d’un handicap physique.