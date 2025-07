Le pianiste et compositeur Mohamed Ali Kammoun a présenté, vendredi soir, au théâtre de plein air de Hammamet, une version solaire de sa création à succès “24 Parfums” baptisée “Les étoiles Symphoniques”.

Cette nouvelle soirée musicale assurée par un orchestre de musiciens exceptionnels, a rassemblé un florilège de talents sur la scène du théâtre rond de Hammamet.

Le 25 juillet, fête la proclamation de la République Tunisienne, rime chaque année avec un spectacle à la hauteur de sa portée historique.

Lors de cette 68ème fête de la République, le public du Festival international de Hammamet, a eu droit à une immersion dans la richesse du patrimoine musical national à travers l’œuvre du compositeur-auteur-musicien Mohamed Ali Kammoun.

L’hymne national a retenti en guise d’ouverture face à des spectateurs totalement en communion avec l’esprit d’une soirée patriotique, culturelle et symbolique.

“24 Parfums” est une mosaïque de la diversité culturelle et musicale tunisienne. Lors de son escale au théâtre de plein air de Hammamet, la levée du rideau s’est faite avec une prestation qui puise dans le patrimoine andalou et du Malouf donnée par le musicien Rayen Grichi (Zaghouan).

Le musicien Wassim Oueslati a célébré l’île de Djerba (Médenine) avec un morceau intitulé “Kelia – Yurid”.

L’archipel de Kerkennah a été célébré via la danse et la musique insulaire à travers des chansons du duo Mohamed Ali Ouerda & Fathi Gharsallah: “Moul Chech” et “Haafla Fi Zrouga”.

Du chant soufi de “Boujaafer”(Sousse) avec Mongia Sfaxi, en passant par la Hadhra de Dar Chabane (Nabeul) jusqu’au chant du Kef au Nord-Ouest avec Mohamed Salah Aissaoui et Oussama Nabli, le spectacle a offert une succession de tableaux musicaux, tous plus riches les uns que les autres.

Le spectacle a pris fin avec une prestation placée sous le signe de la transmission avec le duo d’enfants “Mahdi Adhane” et “Lina Aouali”, au piano, qui ont conquis le public par leur présence scénique remarquable.

Un dialogue intergénérationnel est amplement mis en valeur au fil de “24 parfums” exceptionnels. Le folklore africain et berbère y est représenté par les danses “Stambali” et “Bousaadia” largement pratiquées dans les fêtes de la région de Sfax, ville natale du compositeur.

Des tableaux musicaux et dansants des 24 gouvernorats sont savamment explorés dans les “24 parfums” de Mohamed-Ali Kammoun programmé dans divers festivals d’été.