Une convention de partenariat a été signée entre l’Union tunisienne de la solidarité sociale (UTSS) et l’organisation française “Relais éducatif” portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’enfance.

Selon un communiqué publié mercredi par l’UTSS, la convention vise à appuyer le travail collaboratif avec les organisations et institutions actives dans le domaine de l’enfance, à échanger les expertises, à développer des programmes et initiatives conjointes, et à fournir aux cadres éducatifs de l’Union les connaissances et expériences récentes dans le domaine de l’éducation communautaire.

Il s’agit également de prendre connaissance des bonnes pratiques éducatives et à s’engager dans une formation spécialisée dans le domaine de l’éducation préscolaire.

La convention prévoit aussi l’organisation d’une visite à plusieurs établissements de la petite enfance en France, afin d’interagir avec des experts locaux et de découvrir les méthodes innovantes et avancées dans le domaine de l’éducation préscolaire.