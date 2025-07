Tunisie : experts arabes réunis à Hammamet pour débattre de l’IA et de la transformation numérique

Les 2èmes journées arabes de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, organisées par le conseil de coopération scientifique arabe (CCSA) du 12 au 14 juillet, ont démarré samedi à Hammamet avec la participation d’universitaires, de chercheurs et d’experts de Tunisie, d’Algérie, du Qatar et de Jordanie.

Le directeur général du conseil de coopération scientifique arabe Hichem El-Kadhi a indiqué dans une déclaration à la TAP que les participants à ces 2èmes journées, étudieront plusieurs questions relatives à la transformation numérique dans les sociétés arabes, l’adhésion à l’évolution technologique, et l’utilisation de l’intelligence artificielle qui, selon ses dires, permettra aux pays arabes d’adhérer au processus du développement et du progrès”.

Dans ce contexte, il a indiqué que l’IA et la transformation numérique pourraient contribuer à résoudre certaines problématiques auxquelles sont confrontées les pays arabes telles que la sécurité cybernétique, la sécurité alimentaire, le développement durable et la migration illégale.

Selon El-Kadhi, ces journées déboucheront sur un nombre de recommandations qui seront discutées dans le cadre des réunions et des ateliers de travail, dont notamment l’élaboration d’un pacte arabe gouvernemental qui favorisera la coopération et l’échange d’informations entre les centres de recherche et les laboratoires sur les questions relatives à de l’éthique de l’IA.

Par ailleurs, il a relevé que les pays arabes sont appelés aujourd’hui à enraciner la culture de la transformation numérique en vue de faciliter la mise en œuvre des projets stratégiques lancés par les gouvernements arabes.

A noter que l’ordre du jour des ces 2èmes journées arabes de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique comporte plusieurs interventions ayant trait à l’importance de la transformation numérique dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé, la surveillance électronique des prisonniers en tant qu’alternative aux sanctions privatives de liberté et les défis éthiques de l’IA.