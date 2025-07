Tunisie : Nafti réaffirme le soutien à l’Alliance pour le Sahel et la coopération multilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé ce vendredi le soutien de la Tunisie à l’Alliance pour le Sahel, soulignant l’engagement ferme et de principe en faveur du renforcement de la coopération multilatérale.

Dans une allocution enregistrée et diffusée lors des travaux de la 13e session ordinaire du Groupe de contact des hauts responsables de l’Alliance pour le Sahel, réunis à Bruxelles, le ministre a mis en avant les efforts déployés par la Tunisie pour renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec les Etats du Sajel, ainsi que sa contribution aux efforts visant à mettre fin aux crises.

Le ministre a souligné que la rude concurrence entre puissances étrangères a contribué à aggraver ces crises et à en multiplier les répercussions sur la région et sur l’ensemble du continent africain, selon un communiqué.

Il a également renouvelé l’engagement de la diplomatie tunisienne, conduite par le président de la République Kaïs Saïed, à soutenir toutes les initiatives en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, et à promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans le respect des principes de souveraineté des États, de non-ingérence dans leurs affaires et du respect de leurs choix et décisions souveraines.

Nafti a insisté sur la nécessité d’appuyer les efforts en faveur de la stabilité et de la gouvernance inclusive dans la région du Sahel et dans le monde en général, à un moment où la communauté internationale est confrontée à des conflits, des foyers de tension et des crises économiques.

Il a appelé à la recherche de solutions innovantes et adaptées à la réalité de la région, à l’encouragement du dialogue tout en activant une diplomatie multilatérale sous l’égide des Nations Unies.