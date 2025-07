Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a mis en avant, mercredi, le rôle de l’École de santé militaire dans la formation d’un personnel paramédical compétent, destiné à exercer dans les établissements hospitaliers, les unités militaires, et à accomplir des missions humanitaires, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, dans le cadre des opérations onusiennes.

le ministre qui a présidé mardi, la cérémonie de clôture de l’année à l’École de santé militaire, s’est dit satisfait des résultats positifs enregistrés.

Il a salué les efforts déployés par la Direction générale de la santé militaire, du conseil scientifique et des médecins, pour développer la recherche scientifique au sein de l’établissement et en améliorer les méthodes de travail.

Il a mis l’accent sur la nécessité de s’ouvrir aux expertises internationales dans les différents domaines de la santé, d’établir des partenariats, et de participer à des stages et sessions de formation, dans le cadre de la coopération avec les pays frères et amis.

Le ministre a ensuite remis les grades militaires aux diplômés, se disant confiant des compétences acquises par ces derniers et de leur capacité à accomplir pleinement leur noble mission. Il a affirmé que l’institution militaire restera à l’écoute de leurs préoccupations.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de la santé militaire et de hauts cadres militaires et civils du ministère.