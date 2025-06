Une initiative inédite au niveau du gouvernorat de Ben Arous a vu le jour, hier soir vendredi, avec l’inauguration de l’espace “Al Khaizran pour la culture et les arts” au sein du collège Moufida Bourguiba à Hammam Lif.

Il s’agit du premier espace culturel et éducatif à être implanté dans un établissement scolaire de la région.

Le directeur du collège, Adel Ben Rhouma, a souligné, à l’Agence TAP, que ce projet est né d’une initiative conjointe entre l’administration et l’équipe éducative, visant à exploiter un espace disponible dans l’établissement pour le transformer en bibliothèque conviviale.

L’objectif est de mettre à la disposition des élèves, en dehors des heures de cours, un lieu qui favorise l’apprentissage et enrichit leur culture générale.

Progressivement, l’idée a évolué pour donner naissance à un véritable espace culturel pluridisciplinaire, qui comprend aujourd’hui plus de 3 mille ouvrages aux thématiques variées, un espace de jeux intellectuels, ainsi qu’un espace informatique équipé d’ordinateurs avec une connexion Internet haut débit, pour aider les élèves à réaliser leurs recherches et développer leurs compétences.

Il est également prévu que l’espace s’enrichisse prochainement d’une bibliothèque numérique, en collaboration avec des spécialistes du domaine, afin de donner accès aux ressources documentaires numériques à l’échelle mondiale.

Les porteurs du projet ambitionnent aussi d’aménager un espace dédié aux représentations artistiques, qui servira de scène pour les activités de plusieurs clubs comme le théâtre, le chant, les arts du récit, etc. L’espace pourra également être exploité en tant que salle de révision.

Pour la responsable de l’animation culturelle au commissariat régional de l’éducation de Ben Arous, Jihene Dammerji, “la concrétisation de ce projet avec toutes ses composantes constitue une expérience pilote et exemplaire”.

Elle permet de créer un lien fort entre l’action éducative et culturelle, offrant ainsi aux élèves une alternative constructive à l’errance dans la rue, et les orientant vers des espaces propices à l’épanouissement artistique, intellectuel et culturel.